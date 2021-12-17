Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatması beklenen derbi maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, internet arama motorlarında "Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus, yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)