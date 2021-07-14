Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe fikstür 2021- 2022 | Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman ? Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Riva'da yapılan kura çekimiyle yeni sezonun startı verilmiş oldu. Maçların tarihlerinin belli olduğu fikstür çekimi sonucunda sporseverler "Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman ?" sorusunu sormaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe fikstür 2021- 2022

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Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için Riva'da kura çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın yer alacağı Spor Toto Süper Lig'de takımlar 38 maç oynayacak. Kura çekimi sonucunda merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürü ve derbi tarihleri de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin fikstürü... SPOR TOTO SÜPER LİG FENERBAÇHE'NİN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN 2021 - 2022? Fenerbahçe'nin derbi mücadelesi Trabzonspor ile başlıyor. Sarı lacivertliler 13. hafta Galatasaray deplasmanına gidiyor. 9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe 13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe 17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş 28. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor 32. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 36. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe süper lig fikstürderbi