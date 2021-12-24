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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

FENERBAHÇE – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında  Fenerbahçe  ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, 26 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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