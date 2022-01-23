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Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FTA Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İki takımın karşılaşması golsüz beraberliğe sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçı, 0-0 sona erdi.

54. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

65. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+5 dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına ceza sahasında bekletmeden vuran Kitsiou'nun sert şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | Maç sonucu, özeti

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 66 Poli), Fernando, Admir Mehmedi (Dk. 66 Crivelli), Fredy (Dk. 84 Ghacha), Doğukan Sinik, Wright (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hamza Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 79 Borven), Kitsiou, Recep Niyaz (Dk. 90+2 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp (Dk. 67 Merkel), Figueiredo, Maxim (Dk 90+2 Messaoudi)

Sarı kart: Dk. 72 Crivelli, Dk. 89 Fernando, Dk. 90+5 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Djilobodji (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor – Gaziantep FK maçı canlı izle | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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