Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
75. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac'ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.
78. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.
85. dakikada atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi'nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Selçuk'un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk'a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk'un kafası üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx (Donk dk. 82 ?), Emre Akbaba xx (Selçuk dk. 46 xx), Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx (Yunus dk. 86 ?), Mitroglou xx
Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xxx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko xx, Aykut xx (Bilal Kısa dk. 79 ?), Onur x (Regattin dk. 74 x), Barbosa xx, Manu x (Cikaleshi dk.82 ?)
Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bokila
Teknik Sorumlu: Cem Kavçak
Gol: Mitroglou (dk. 90+4) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikaleshi (Akhisarspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.