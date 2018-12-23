Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Demir Grup Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılıklı gollerin atıldığı ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada savunmadan önce Eren uçarak kafayı vurmak istedi ancak top kaleye paralel şekilde gitti.

9. dakikada Douglas, orta sahada kaptığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar gelip müsait pozisyondaki Robinho'yu gördü. Brezilyalı futbolcu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada soldan Onyekuru'nun ceza sahasına yaptığı ortada Uğur Çiftçi'nin Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Eren Derdiyok, topu ve kaleci Tolgahan'ı ters köşelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Nagatomo'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

30. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Ndiaye'de kadı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Feghouli düzeltip çok sert vurdu takımını öne geçirdi. 2-1

41. dakikada Douglas, sağ kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önündeki Robinho'ya pasını aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-2

45+4. dakikada topla hareketlenen Ndiaye, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılıp çektiği şutta son anda Douglas müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon x, Ozan x, Nagatomo x, Fernando xx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xx, Eren xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Rodrigues, Selçuk, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Mustafa, Muğdat

Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xxx, Bjarsmyr xx, Braz x, Uğur x, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Torje xx, Robinho xxxx, Emre xxx, Muhammed xx

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Medjani, Mert, Erdoğan, Papp, Aydın, Rybalka, Ziya, Cyriac

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Robinho (dk. 9 ve 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Uğur (DG Sivasspor), Mariano (Galatasaray)

Kaynak: İHA