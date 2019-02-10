İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Belhanda'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Diagne'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, kalenin solundan auta çıktı.

16. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega, Muslera'yı geçemedi.

18. dakikada savunma arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Arda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

24. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı dışından çektiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunu Arda rahatlıkla kontrol etti.

30. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılıp yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 1-1

39. dakikada Onyekuru'nun sol çaprazdan çektiği şutu Arda yumruğuyla uzaklaştırdı.

45. dakikada Belhanda'nın çektiği sert şut Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarparak filelere gitti. 2-1

45+2. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un arka direğe ortasında Nwakaeme'nin şutu üstten auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye xxx, Donk xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xxx, Diagne xx

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Emre Akbaba, Ömer, Selçuk, Muğdat, Mitroglou, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xxx, Vahid Amiri xx, Toure xx, Yusuf xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xx, Rodallega xxx

Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Mura, Berkay, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Sosa

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diagne (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.