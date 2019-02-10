Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
57. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye xxx (Selçuk dk. 86 ?), Donk xx, Feghouli xxx (Yunus dk. 83 ?), Belhanda xxx (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru xxx, Diagne xx
Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xxx, Vahid Amiri xx, Toure xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x), Yusuf xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xx, Rodallega xxx
Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.