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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarını ardından devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray  ile Antalyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında  Galatasaray  ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü NEF Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Samet Çavuş yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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