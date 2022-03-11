Spor Toto Süper Lig: Galatasaray– Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, 14 Mart 2022 Pazartesi günü NEF Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Erbil yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.