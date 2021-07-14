Spor Toto Süper Lig Galatasaray fikstür 2021- 2022 | Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ? Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Riva'da yapılan kura çekimiyle yeni sezonun startı verilmiş oldu. Maçların tarihlerinin belli olduğu fikstür çekimi sonucunda sporseverler "Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ?" sorusunu sormaya başladı. İşte Spor Toto Süper Lig Galatasaray fikstür 2021- 2022

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Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için Riva'da kura çekimi gerçekleştirildi. 20 takımın yer alacağı Spor Toto Süper Lig'de takımlar 38 maç oynayacak. Kura çekimi sonucunda merakla beklenen Galatasaray'ın yeni sezon fikstürü ve derbi tarihleri de belli oldu. İşte Galatasaray'ın fikstürü... SPOR TOTO SÜPER LİG GALATASARAY'IN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN 2021 - 2022? 4. hafta: Trabzonspor -Galatasaray 10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray 13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe 23. hafta: Galatasaray-Trabzonspor 29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 32. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray süper lig fikstürderbi