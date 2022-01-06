Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Giresunspor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – GİRESUNSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.