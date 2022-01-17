Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçı 20 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.