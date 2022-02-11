Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Kayserispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kayserispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Kayserispor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.