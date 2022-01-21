Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.