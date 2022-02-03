Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Gaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.