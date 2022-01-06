Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gaziantep FK – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.