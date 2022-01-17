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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak.

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