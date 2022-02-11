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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Giresunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Giresunspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Giresunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR –  FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Fenerbahçe maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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