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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Giresunspor ile Gaziantep FK   karşı karşıya gelecek. Peki Giresunspor – Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Gaziantep FK  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Giresunspor– Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: GİRESUNSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç, 14 Mart 2022  Pazartesi günü Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ali  Tuna yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. 

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir

Bölge Gündem Editör Ekibi
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