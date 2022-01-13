Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Giresunspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Giresunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GİRESUNSPOR – KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.