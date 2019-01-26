Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Galatasaray 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Yoğun yağış altında ve ağır bir zeminde oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Reis'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

20. dakikada Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı.

28. dakikada Gassama'dan sıyrılan Onyekuru sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Beto topun sahibi oldu.

33. dakikada Selçuk'un serbest vuruşta yaptığı ortada Maicon kafayla topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada Sinan Gümüş, soldan kanattan içeri girer girmez arka direkte bekleyen Feghouli'ye aktardı. Gelişine vuruş yapan Feghouli, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.

38. dakikada son çizgiye inen Serdar Gürler'in ortasında arkada direkte bekleyen Halil gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Castro xx, Serdar Gürler xx, Borges xx, Halil Akbunar xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Gouffran, Grillo, Yalçın Kayan, Kadu, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl, Samed Ali Kaya, Yasin Öztekin

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Marcao xx, Linnes xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Selçuk İnan xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Sinan Gümüş xx

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Donk, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Gassama (Göztepe), Sinan Gümüş (Galatasaray)

Kaynak: İHA