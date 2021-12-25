Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - 1 Adana Demirspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Göztepe ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı Göztepe ile Adana Demirspor arasında oynanan maç ile sürdü.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
19. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Karşılaşmanın 48. dakikasında sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
51. dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.
78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
89. dakikada Obinna'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+7. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 76 Yalçın Kayan), Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir (Dk. 63 Burekovic), Lourency (Dk. 90+4 Ege Özkayımoğlu), Tijanic (Dk. 63 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 63 Cherif Ndiaye)
Adana Demirspor: Muric, Tarık Çamdal (Dk. 71 Rassoul), Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 79 Semih Güler), Kaan Kanak, Yunus Akgün, Gökhan İnler (Dk. 65 Simon Deli), Stambouli, Vargas (Dk. 65 Belhanda), Bjarnason, Balotelli (Dk. 46 Assombalonga)
Goller: Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 78 Rassoul (Kendi kalesine) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Lourency, Dk. 40 Branko Katic (Kaleci antrenörü), Dk. 50 Arslanagic (Göztepe), Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 40 Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)