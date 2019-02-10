Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Göztepe savunmasından seken topla ceza yayı çizgisi üzerinde buluşan Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.
4. dakikada Djalma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
12. dakikada Fernandes'in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
20. dakikada son çizgiye inen Serdar'ın ortasında arka direkte Yasin'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Deniz Kadah kafayla ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Andre Castro'nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
36. dakikada Fernandes'in röveşatasında top az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada Djalma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavelles kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Lumor xx, Poko xx, Borges xx, Castro, Yasin xx, Serdar xx, Deniz xx
Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Ngando, Yalçın, Berkan, Kadu, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Wanderson, Tzavellas xx, Nsakala xx, Welinton xx, xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Djalma xx, Efecan xx, Fernandes xx, Cisse xx
Yedekler: Ufuk, Hasan, Caulker, Josef, Hakan, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Deniz Kadah (dk. 20), Borges (dk. 32) (Göztepe), Tzavellas (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Borges, Poko (Göztepe), Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Kaynak: İHA
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