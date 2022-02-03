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Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Göztepe ile Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda  Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında  Göztepe ile Altay arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bora Özkara yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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