Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Göztepe – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bora Özkara yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.