Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile Sivasspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Göztepe – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğzuhan Çakır görev alacak.