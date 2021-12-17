Spor Toto Süper Lig: Göztepe – VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Göztepe – VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GÖZTEPE – VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarrslan’ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Özgür Ertem yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 2, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)