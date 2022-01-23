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  3. Spor Toto Süper Lig Gzt Giresunspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor| Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Gzt Giresunspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor| Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Alanyaspor'un golleri 5. dakikada Davidson ve 6. ve 90+7. dakikalarda Emre Akbaba'dan geldi. Karadeniz temsilcisinin tek golü ise 41. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Spor Toto Süper Lig Gzt Giresunspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor| Maç sonucu, özeti

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin atağında defansın arkasına sarkan Davidson, ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top köşeden ağlara gitti: 0-1

6. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. GZT Giresunspor defansı kendi sahasından çıkmak isterken Novais topu kaptı. Novais'in ara pasında Emre Akbaba, topla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 0-2

14. dakikada Furkan Bayır kalecisine geri pas yapmak isterken araya Balde girdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

41. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Bu dakikada Diabate sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Umut Nayir'in ayakla dokunduğu top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig Gzt Giresunspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor| Maç sonucu, özeti

74. dakikada Flavio'nun uzun pasımda defansın arkasına sarkan Doukara topla buluştu. Ceza sahasına giren bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top Marafona'da kaldı.

83. dakikada Milunovic'in sol kanattan yaptığı ortada topa Emre Akbaba vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu çeldi.

84. dakikada defansın arkasına sarkan Efecan Karacan, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Efecan Karacan'ın, öne çıkan Okan Kocuk'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta gitti.

90+7 Aytemiz Alanyaspor'un kontra atağında Tayfur Bingöl kendi yarı sahasından aldığı ve GTZ Giresunspor ceza sahasına kadar taşıdığı topu Emre Akbaba'ya aktardı. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig Gzt Giresunspor 1 – 3 Aytemiz Alanyaspor| Maç sonucu, özeti

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer (Dk. 25 Sergen Piçinciol), Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Flavio, Zeki Yavru, Diabate, Balde (Dk. 58 Doukara), Süleymanov, Umut Nayir

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 63 Mevlja), Borja, Novais (Dk. 63 Milunovic), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Fer), Davidson, Eduardo (Dk.63 Umut Güneş)

Goller: Dk. 5 Davidson, Dk. 6 ve Dk. 90+7 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Zeki Yavru (GZT Giresunspor), Dk. 34 Novais, Dk. 44 Fatih Aksoy, Dk. 66 Furkan Bayır, Dk. 78 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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