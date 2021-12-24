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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Peki GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda GZT Giresunspor  ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GZT GİRESUNSPOR – ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında  GZT Giresunspor  ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Çotanak Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Murat Altan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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