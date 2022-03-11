Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev yapıyor.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR İLK 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI

5. ISAAC SACKEY

53. BURAK ÖKSÜZ

12. KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE

8. MEHDİ BOUDJEMAA

4. ONUR ERGÜN

7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO

25. AYOUB EL KAABİ

11. SABA LOBJANIDZE

92. MAME BIRAM DIOUF

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

30. SALİH DURSUN

4. DAVIDE BIRASCHI

29. JURE BALKOVEC

88. CANER ERKİN

23. KRISTIJAN BISTROVIC

77. ADNAN UĞUR

94. ABDOULAYE TOURE

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

93. YANNIS ROMARIC SALIBUR

7. AHMED MUSA