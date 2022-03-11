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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için  Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Hatayspor – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç, 12 Mart 2022  Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun  yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev yapıyor. 

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR İLK 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI
5. ISAAC SACKEY
53. BURAK ÖKSÜZ
12. KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE
8. MEHDİ BOUDJEMAA
4. ONUR ERGÜN
7. RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO
25. AYOUB EL KAABİ
11. SABA LOBJANIDZE
92. MAME BIRAM DIOUF

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO
30. SALİH DURSUN
4. DAVIDE BIRASCHI
29. JURE BALKOVEC
88. CANER ERKİN
23. KRISTIJAN BISTROVIC
77. ADNAN UĞUR
94. ABDOULAYE TOURE
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
93. YANNIS ROMARIC SALIBUR
7. AHMED MUSA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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