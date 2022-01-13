Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Galatasaray maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Galatasaray maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Cihan Aydın görev alacak.