Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Göztepe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Göztepe maçı 14 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Göztepe maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Göztepe maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.