Spor Toto Süper Lig: İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan İstanbul Başakşehir – GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında İstanbul Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Ergin Gözütok yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.