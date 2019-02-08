Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 25'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Chery ile duvar pası yapan Şamil'in şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.

55. dakikada Fenerbahçe atağında Moses topu savunmanın üstünden Jailson ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda Lung topu kornere çeldi.

62. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taratan yaptığı ortaya defansın önünde yükselen Kravets kafa ile Umut'a aktardı. Tecrübeli oyuncu düzgün bir kafa vuruşu ile topu Volkan'ın üzerinden ağlara gönderdi. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, Kravets'in faul yaptığı gerekçesi ile verdiği gol kararını iptal etti.

74. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

86. dakikada Eljif Elmas'ın kaybettiği top ile sol kanattan gelen Chery'nin arka direğe düzgün ortasına iyi yükselen Kravets, topu sert bir kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, Volkan Ahmet Narinç x

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xxx, Lopes xx, Sapunaru xx (Varela dk. 58 xx), Kana Bıyık x, Kucher xx, Bernard Mensah xx, Şamil Çinaz xx, Deniz xx, Chery xxx, Kravets xx (Hasan Hüseyin dk. 88 ?), Umut xx

Yedekler: Muammer, Emre Demir, Hakan Çıtak, Berkan, Mert, Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Serdar Aziz x, Mehmet Ekici x (Moses dk. 46 xx), Nebil Dirar xx, Tolgay Aslan x (Frey dk. 72 x), Ayew x (Eljif Elmas dk. 82 ?), Jailson x, Soldado x

Yedekler: Harun, İsmail Köybaşı, Alper, Ferdi, Miha Zajc, Valbuena, Slimani

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Artem Kravets (dk. 86) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Soldado (dk. 45+2), Tolgay Arslan (maç sonrası) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kucher, Lung (Kayserispor), Isla, Moses, Frey (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA