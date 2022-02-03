Spor Toto Süper Lig: İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in Ahmet Çalık sezonunda futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın canlı yayın izle linki haberimizde...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç, 4 Şubat 2022 Cuma günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu maçı izlemek için İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG: – GZT GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Konyaspor – Giresunspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İLK 11'LER

Konyaspor’un ilk 11’i: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Amar, Amilton, Hassan.

Giresunspor’un ilk 11’i: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Shapi, Diabate, Sergio, Umut Nayir