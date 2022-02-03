Spor Toto Süper Lig: İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. İttifak Holding Konyaspor – GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR – GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak maç, 4 Şubat 2022 Cuma günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sesigüzel ve Bilal Gölen yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.