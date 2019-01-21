Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Aminu Umar'ın ortası, kaleye yöneldi. Kaleci Ramazan topu güçlükle çeldi.
6. dakikada Trezeguet'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Koita'nın şutunu kaleci Gökhan engelledi.
19. dakikada sol kanattan açılan ortada Samudio yarım vole vuruşuyla kaleyi düşündü. Ancak top üstten auta çıktı.
23. dakikada Vedat Muriç'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Aminu Umar sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR'dan yapılan uyarı sonrasında gol kararı verdi.
25. dakikada sağ kanattan Aminu'nun ortasını Muriç kafayla Samudio'ya indirdi. Müsait pozisyonda topla buluşan Samudio'nun şutu üstten auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası dışından Pavelka'nın şutunu kaleci Gökhan oyun alanı içine çeldi. Topla buluşan Popov'un şutunda Gökhan bir kez daha kalesinde devleşti. Aynı pozisyonun devamında topu önünde bulan Koita'nın şutu da auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Trezguet topu kafayla Koita'ya indirdi. Koita'nın şutunu Gökhan kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x, Pavelka x, Sa x, Tarkan xx, Hajradinovic x, Trezeguet xx, Koita xx
Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Sadiku, Heintz, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay, Azad Topik
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx, Samudio xxx, Umar Aminu xxx, Vedat Muriç xxx
Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Abarhoun, Çınar Tarhan, Musa, Koray, Nakoulma, Aatif
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Kaynak: İHA
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