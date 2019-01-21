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  3. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx

Yedekler: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

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