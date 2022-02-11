Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Alanyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Alanyaspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimenli ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.