Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarını ardından devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Altay arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Recep Tayyip Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nu yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Selahattin Altay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.