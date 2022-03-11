Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.