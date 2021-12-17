Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile GZT Giresunspor'un arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)