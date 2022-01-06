Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Hatayspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Hatayspor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – HATAYSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Hatayspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.