Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kasımpaşa – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Kayserispor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Kayserispor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.