Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Altay maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – ALTAY MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Altay maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Altay maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.