Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Emin Tuğral yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.