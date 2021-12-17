"Ben ne Bülent Ersoy’um ne de Selin Ciğerci" diyerek iddialı konuşan Seyhan Soylu cinsiyetiyle ilgili detayı ilk kez açıkladı!Son dakika | Araç sahiplerine kötü haber: Benzine 69 kuruş, LGP'ye 70 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam geldiSinovac'tan Omicron varyantına ilişkin flaş açıklama! CoronaVac'ın üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkili!Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği- Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Boluspor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Muhayyersümbüle ne demek, TDK'ya göre Muhayyersümbüle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Oğuz kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Ahmet Oğuz'un biyografisi...Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor  ile Gaziantep FK  arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Kayserispor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Gaziantep FK  arasında oynanacak maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve  Tuğberk Cubay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT