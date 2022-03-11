Spor Toto Süper Lig: Kayserispor– Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maç, 13 Mart 2022 Pazar günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve İbrahim Bozbey yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.