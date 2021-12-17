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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Spor Toto Süper Lig: Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Antalyaspor 'un arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda başlayacak. 

Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Caner Özaral yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SÜPER LİG'DE 17.HAFTA PROGRAMI

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

 

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