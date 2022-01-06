Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Sivasspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Konyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Sivasspor maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – SİVASSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KONYASPOR – SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Sivasspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedes ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.